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Долар різко подешевшав: курс НБУ на 6 липня та чи допоможе дешевша нафта зміцнити гривню

16:36 03.07.2026 Пт
3 хв
Офіційний курс долара знизився майже на чверть гривні
aimg Анастасія Мацепа
Долар різко подешевшав: курс НБУ на 6 липня та чи допоможе дешевша нафта зміцнити гривню Фото: офіційний курс долара та євро знизився (колаж РБК-Україна)
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Офіційний курс долара на 6 липня суттєво знизився – одразу на 24 копійки. Євро також подешевшав, хоча й менш помітно.

Який курс встановив Національний банк України та чи може дешевше пальне підтримати українську валюту, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на 24 копійки – до 44,56 грн/долар.
  • Курс євро: європейська валюта подешевшала на 6 копійок – до 51,02 грн/євро.
  • Що означає дешевша нафта: зниження світових цін на нафту допомагає зменшити інфляційний тиск та потребу імпортерів у валюті.
  • Чи зміцнить це гривню: автоматичного зміцнення національної валюти не буде, адже курс залежить від комплексу економічних і воєнних факторів.

Курс валют НБУ

НБУ на 6 липня встановив офіційний курс долара на рівні 44,56 гривні, що на 24 копійки нижче, ніж попереднього банківського дня. 4 липня офіційний курс становив 44,80 гривні за долар.

Водночас офіційний курс євро також знизився. Регулятор встановив його на рівні 51,02 гривні, що на 6 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Напередодні курс євро становив 51,08 гривні.

Таким чином, на початку нового тижня офіційні курси обох основних валют демонструють зниження, причому долар подешевшав найсуттєвіше за останні дні.

Долар різко подешевшав: курс НБУ на 6 липня та чи допоможе дешевша нафта зміцнити гривню

Фото: офіційний курс валют НБУ на 6 липня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чи допоможе дешевша нафта зміцнити гривню

Як розповів у коментарі РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов, зниження світових цін на нафту є позитивним фактором для України, адже країна залишається імпортозалежною щодо пального.

За його словами, дешевша нафта потенційно означає менший тиск на імпорт, логістичні витрати, собівартість товарів та інфляцію.

Водночас експерт наголошує, що автоматичного зміцнення гривні очікувати не варто.

''Валютний курс залежить не лише від ціни на нафту. Він залежить від загального попиту на валюту, міжнародної допомоги, безпекової ситуації, дій Національного банку, настроїв бізнесу і громадян'', – пояснив Мамедов.

Він також зазначив, що після завершення війни в Ірані світовий нафтовий ринок ще не повернувся до повної рівноваги. Попри повернення котирувань приблизно до довоєнного рівня – близько 73 доларів за барель – ситуація залишається нестабільною.

За словами банкіра, дешевше пальне може допомогти уникнути додаткового тиску на курс гривні, оскільки імпортерам потрібно менше валюти для закупівель, а бізнес несе менші логістичні витрати.

Водночас це не скасовує інших ризиків воєнної економіки, тому говорити про різке зміцнення гривні лише через зниження цін на нафту було б перебільшенням.

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