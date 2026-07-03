Доллар резко подешевел: курс НБУ на 6 июля и поможет ли более дешевая нефть укрепить гривну

Официальный курс доллара на 6 июля существенно снизился – сразу на 24 копейки. Евро тоже подешевел, хотя и менее заметно.

Какой курс установил Национальный банк Украины и может ли дешевле топливо поддержать украинскую валюту, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на 24 копейки – до 44,56 грн/доллар.

НБУ снизил официальный курс на 24 копейки – до 44,56 грн/доллар. Курс евро: европейская валюта подешевела на 6 копеек – до 51,02 грн/евро.

европейская валюта подешевела на 6 копеек – до 51,02 грн/евро. Что означает более дешевая нефть: снижение мировых цен на нефть помогает уменьшить инфляционное давление и потребность импортеров в валюте.

снижение мировых цен на нефть помогает уменьшить инфляционное давление и потребность импортеров в валюте. Укрепит ли это гривну: автоматического укрепления национальной валюты не будет, ведь курс зависит от комплекса экономических и военных факторов.

Курс валют НБУ

НБУ на 6 июля установил официальный курс доллара на уровне 44,56 гривны, что на 24 копейки ниже предыдущего банковского дня. 4 июля официальный курс составил 44,80 гривны за доллар.

В то же время, официальный курс евро также снизился. Регулятор установил его на уровне 51,02 гривны, что на 6 копеек меньше предыдущего банковского дня. Накануне курс евро составил 51,08 гривны.

Таким образом, в начале новой недели официальные курсы обеих основных валют демонстрируют снижение, причем доллар подешевел наиболее существенно за последние дни.

Фото: официальный курс валют НБУ на 6 июля (Инфографика РБК-Украина)

Поможет ли более дешевая нефть укрепить гривну

Как рассказал в комментарии РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, снижение мировых цен на нефть является положительным фактором для Украины, ведь страна остается импортозависимой по отношению к топливу.

По его словам, более дешевая нефть потенциально означает меньшее давление на импорт, логистические затраты, себестоимость товаров и инфляцию.

В то же время эксперт подчеркивает, что автоматического укрепления гривны ждать не стоит.

''Валютный курс зависит не только от цены на нефть. Он зависит от общего спроса на валюту, международной помощи, ситуации безопасности, действий Национального банка, настроений бизнеса и граждан», – пояснил Мамедов.

Он также отметил, что по завершении войны в Иране мировой нефтяной рынок еще не вернулся к полному равновесию. Несмотря на возврат котировок примерно до довоенного уровня – около 73 долларов за баррель – ситуация остается нестабильной.

По словам банкира, дешевле горючее может помочь избежать дополнительного давления на курс гривны, поскольку импортерам нужно меньше валюты для закупок, а бизнес несет меньшие логистические расходы.

В то же время это не отменяет других рисков военной экономики, поэтому говорить о резком укреплении гривни только из-за снижения цен на нефть было бы преувеличением.