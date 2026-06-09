Долар різко додав у ціні та оновив максимум: курс валют НБУ на 10 червня і чого чекати до кінця року

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Офіційний курс долара зріс з 44,51 грн до 44,84 грн (+33 коп.).

Офіційний курс євро піднявся з 51,35 грн до 51,89 грн (+54 коп.).

Долар оновив локальний максимум.

Експерт не очікує зростання курсу долара більш ніж на 10% за підсумками 2026 року.

За оптимістичним сценарієм, девальвація гривні до кінця року становитиме 7-8%.

На думку аналітика, курс долара наприкінці року, ймовірно, залишиться нижчим за 46 грн.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на середу, 10 червня, курс долара на рівні 44,84 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки.

Євро також суттєво зріс. Офіційний курс європейської валюти підвищився на 54 копійки – до 51,89 гривні.

Таким чином, після кількох днів відносної стабільності валютний ринок знову демонструє висхідну динаміку. Долар повернувся до локальних максимумів, а євро майже повністю відіграв нещодавнє зниження.

Курс валют НБУ на 10 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи може долар досягти 46 гривень

Попри нинішнє зростання курсу, різкої девальвації гривні до кінця року експерти не прогнозують.

Як розповів у коментарі РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, курс долара до кінця 2026 року навряд чи зросте більш ніж на 10%.

За його оцінками, більш реалістичним є сценарій девальвації на 7-8%. Якщо на початку року долар коштував близько 42 гривень, то наприкінці року він, ймовірно, залишатиметься нижчим за позначку 46 гривень.

Експерт пояснює це політикою Національного банку, який намагається зберігати привабливість гривневих фінансових інструментів для населення.

Чому НБУ стримує різке зростання долара

За словами Козака, регулятор послідовно наголошує, що дохідність гривневих інструментів – банківських депозитів та ОВДП – має перевищувати темпи девальвації національної валюти.

Саме тому Нацбанк зацікавлений у тому, щоб українці не переводили заощадження масово в долари, а продовжували інвестувати в гривневі активи.

Експерт зазначає, що за поточних ставок інвестиції в ОВДП можуть виявитися вигіднішими за просте зберігання коштів у валюті. За його словами, після завершення строку інвестиції інвестор потенційно зможе придбати більше валюти, ніж якби одразу конвертував кошти в долари та просто зберігав їх.