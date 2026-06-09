Доллар резко прибавил в цене и обновил максимум: курс валют НБУ на 10 июня и чего ждать до конца года

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Официальный курс доллара вырос с 44,51 грн до 44,84 грн (+33 коп.).

Официальный курс евро поднялся с 51,35 грн до 51,89 грн (+54 коп.).

Доллар обновил локальный максимум.

Эксперт не ожидает роста курса доллара более чем на 10% по итогам 2026 года.

По оптимистическому сценарию, девальвация гривны до конца года составит 7-8%.

По мнению аналитика, курс доллара в конце года, вероятно, останется ниже 46 грн.

Курс валют НБУ

НБУ установил на среду, 10 июня, курс доллара на уровне 44,84 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала сразу на 33 копейки.

Евро также существенно вырос. Официальный курс европейской валюты повысился на 54 копейки - до 51,89 гривны.

Таким образом, после нескольких дней относительной стабильности валютный рынок снова демонстрирует восходящую динамику. Доллар вернулся к локальным максимумам, а евро почти полностью отыграл недавнее снижение.

Курс валют НБУ на 10 июня (Инфографика РБК-Украина)

Может ли доллар достичь 46 гривен

Несмотря на нынешний рост курса, резкой девальвации гривны до конца года эксперты не прогнозируют.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак, курс доллара до конца 2026 года вряд ли вырастет более чем на 10%.

По его оценкам, более реалистичным является сценарий девальвации на 7-8%. Если в начале года доллар стоил около 42 гривен, то в конце года он, вероятно, будет оставаться ниже отметки 46 гривен.

Эксперт объясняет это политикой Национального банка, который пытается сохранять привлекательность гривневых финансовых инструментов для населения.

Почему НБУ сдерживает резкий рост доллара

По словам Козака, регулятор последовательно подчеркивает, что доходность гривневых инструментов - банковских депозитов и ОВГЗ - должна превышать темпы девальвации национальной валюты.

Именно поэтому Нацбанк заинтересован в том, чтобы украинцы не переводили сбережения массово в доллары, а продолжали инвестировать в гривневые активы.

Эксперт отмечает, что при текущих ставках инвестиции в ОВГЗ могут оказаться выгоднее простого хранения средств в валюте. По его словам, после завершения срока инвестиции инвестор потенциально сможет приобрести больше валюты, чем если бы сразу конвертировал средства в доллары и просто хранил их.