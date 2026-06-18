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Долар раптово зріс, а євро впав: курс НБУ на 19 червня та чи виходить це за межі норми

17:12 18.06.2026 Чт
2 хв
Чи варто хвилюватися через нове зростання курсу долара?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар раптово зріс, а євро впав: курс НБУ на 19 червня та чи виходить це за межі норми Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 19 червня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п’ятницю, 20 червня, майже до психологічної позначки у 45 гривень. Водночас курс євро суттєво знизився після кількох днів зростання.

Який курс пари долар/євро встановив Нацбанк на п’ятницю, 19 червня, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар подорожчав: офіційний курс зріс на 11 копійок.
  • Євро різко подешевшав: курс знизився на 48 копійок.
  • Позначка у 45 грн: експерт називає її психологічною, але не критичною.
  • Бюджетний орієнтир: нинішній курс не суперечить макропрогнозам.
  • Головний ризик: ціни на пальне можуть впливати на попит на валюту.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 19 червня офіційний курс долара на рівні 44,91 грн, що на 11 копійок більше, ніж днем раніше (44,80 грн).

Водночас офіційний курс євро становить 51,45 грн, що на 48 копійок менше, ніж 18 червня (51,93 грн).

Таким чином і долар, і євро показали неочікувані показники на завтрашній день.

Долар раптово зріс, а євро впав: курс НБУ на 19 червня та чи виходить це за межі норми

Курс валют НБУ на 19 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар майже по 45 гривень – не привід для паніки

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна зазначив, що нинішні курсові показники залишаються в межах макроекономічних прогнозів.

За його словами, у державному бюджетному плануванні на 2026 рік закладено середньозважений курс 45,7 гривні за долар, тому поточний рівень близько 45 гривень є радше психологічною позначкою, ніж ознакою критичних змін.

Водночас експерт наголосив, що певні ризики для валютного ринку зберігаються.

За його словами, насамперед ідеться про світові ціни на пальне. Їхнє зростання впливає на імпорт, логістику, собівартість продукції та потребу бізнесу в іноземній валюті.

Лєсовий зазначив, що саме нафтотрейдери від початку року підтримують підвищений попит на валюту, адже змушені страхуватися від можливих коливань світових цін на нафту.

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