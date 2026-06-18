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Долар додав у ціні, євро просів: як банки та обмінники змінили курси 18 червня

10:40 18.06.2026 Чт
3 хв
Хто пропонує найкращі курси долара та євро сьогодні?
aimg Анастасія Мацепа
Долар додав у ціні, євро просів: як банки та обмінники змінили курси 18 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 18 червня (колаж РБК-Україна)
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На початку дня банки та обмінники переглянули курси валют. Долар додав кілька копійок, тоді як євро продовжив дешевшати після зниження офіційного курсу.

Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Обмінники: долар – 44,95/44,87 грн (купівля/продаж), євро – 52,29/52 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,61 грн (купівля) та 45,08 грн (продаж), євро – 51,64 грн (купівля) та 52,34 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: Ощадбанк і ПУМБ (комерційний курс) продають по 45,00 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,70 грн.
  • Найдешевше євро: ПриватБанк (картковий курс) – 52,08 грн.
  • Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,90 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках зріс. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні (+5 коп.), а продати – за 44,87 гривні (+7 коп.).

Євро, навпаки, подешевшав. Середній курс купівлі становить 52,29 гривні (-6 коп.), а продажу – 52 гривні (-20 коп.).

Долар додав у ціні, євро просів: як банки та обмінники змінили курси 18 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 18 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,61 гривні для купівлі (-3 коп.) та 45,08 гривні для продажу (-1 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,64 гривні (-12 коп.), а продають – по 52,34 гривні (-8 коп.).

Більшість великих банків майже не змінили курси долара. Водночас окремі установи переглянули курси євро, який продовжив дешевшати після зниження офіційного курсу.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,05 гривні (+5 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,15 гривні (-25 коп.), а картковий курс – 52,08 гривні (-27 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,00 гривні (без змін), а для карткових операцій – по 45,15 гривні (без змін). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,30 гривні (без змін), а картковий курс становить 52,45 гривні (без змін).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,00 гривні (без змін), а в касах – по 45,20 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,60 гривні (без змін).

Monobank продає долар по 45,03 гривні (без змін). Курс купівлі становить 44,65 гривні (без змін). Євро банк продає по 52,06 гривні (-27 коп.), а купує по 51,45 гривні (-22 коп.).

Долар додав у ціні, євро просів: як банки та обмінники змінили курси 18 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 18 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу сьогодні пропонують Ощадбанк та ПУМБ (комерційний курс) – 45,00 грн (без змін). У Monobank долар коштує 45,03 грн (без змін), а в ПриватБанку (картковий курс) – 45,04 грн (без змін).

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна в ПриватБанку за картковим курсом – 52,08 грн (-27 коп.). У відділеннях ПриватБанку курс становить 52,15 грн (-25 коп.), у Monobank – 52,24 грн (-9 коп.), а в Ощадбанку – 52,30 грн (без змін).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн (без змін). В Ощадбанку та Monobank валюту купують по 44,65 грн (без змін), у ПриватБанку – по 44,60 грн (+5 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,90 грн (без змін). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,85 грн (без змін), у Monobank – 51,45 грн (-22 коп.), а в ПриватБанку – 51,36 грн (-38 коп.).

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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