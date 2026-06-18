Долар додав у ціні, євро просів: як банки та обмінники змінили курси 18 червня
На початку дня банки та обмінники переглянули курси валют. Долар додав кілька копійок, тоді як євро продовжив дешевшати після зниження офіційного курсу.
Де сьогодні вигідніше купувати та продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Обмінники: долар – 44,95/44,87 грн (купівля/продаж), євро – 52,29/52 грн.
- Середній курс у банках: долар – 44,61 грн (купівля) та 45,08 грн (продаж), євро – 51,64 грн (купівля) та 52,34 грн (продаж).
- Найдешевший долар: Ощадбанк і ПУМБ (комерційний курс) продають по 45,00 грн.
- Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,70 грн.
- Найдешевше євро: ПриватБанк (картковий курс) – 52,08 грн.
- Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,90 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках зріс. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні (+5 коп.), а продати – за 44,87 гривні (+7 коп.).
Євро, навпаки, подешевшав. Середній курс купівлі становить 52,29 гривні (-6 коп.), а продажу – 52 гривні (-20 коп.).
Фото: курс валют в обмінниках на 18 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банках
Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,61 гривні для купівлі (-3 коп.) та 45,08 гривні для продажу (-1 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,64 гривні (-12 коп.), а продають – по 52,34 гривні (-8 коп.).
Більшість великих банків майже не змінили курси долара. Водночас окремі установи переглянули курси євро, який продовжив дешевшати після зниження офіційного курсу.
ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,05 гривні (+5 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,15 гривні (-25 коп.), а картковий курс – 52,08 гривні (-27 коп.).
Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,00 гривні (без змін), а для карткових операцій – по 45,15 гривні (без змін). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,30 гривні (без змін), а картковий курс становить 52,45 гривні (без змін).
''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,00 гривні (без змін), а в касах – по 45,20 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,60 гривні (без змін).
Monobank продає долар по 45,03 гривні (без змін). Курс купівлі становить 44,65 гривні (без змін). Євро банк продає по 52,06 гривні (-27 коп.), а купує по 51,45 гривні (-22 коп.).
Фото: курс валют у банках (продаж) на 18 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту?
Долар: найвигідніший курс продажу сьогодні пропонують Ощадбанк та ПУМБ (комерційний курс) – 45,00 грн (без змін). У Monobank долар коштує 45,03 грн (без змін), а в ПриватБанку (картковий курс) – 45,04 грн (без змін).
Євро: найдешевше купити європейську валюту можна в ПриватБанку за картковим курсом – 52,08 грн (-27 коп.). У відділеннях ПриватБанку курс становить 52,15 грн (-25 коп.), у Monobank – 52,24 грн (-9 коп.), а в Ощадбанку – 52,30 грн (без змін).
Де вигідніше продати валюту?
Долар: найкращий курс купівлі долара пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн (без змін). В Ощадбанку та Monobank валюту купують по 44,65 грн (без змін), у ПриватБанку – по 44,60 грн (+5 коп.).
Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,90 грн (без змін). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,85 грн (без змін), у Monobank – 51,45 грн (-22 коп.), а в ПриватБанку – 51,36 грн (-38 коп.).
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