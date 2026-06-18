Доллар внезапно вырос, а евро упал: курс НБУ на 19 июня и выходит ли это за рамки нормы

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на пятницу, 20 июня, почти до психологической отметки в 45 гривен. В то же время курс евро существенно снизился после нескольких дней роста.

Какой курс пары доллар/евро установил Нацбанк на пятницу, 19 июня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар подорожал: официальный курс вырос на 11 копеек.

официальный курс вырос на 11 копеек. Евро резко подешевел: курс снизился на 48 копеек.

курс снизился на 48 копеек. Отметка в 45 грн: эксперт называет её психологической, но не критической.

эксперт называет её психологической, но не критической. Бюджетный ориентир: нынешний курс не противоречит макропрогнозам.

нынешний курс не противоречит макропрогнозам. Главный риск: цены на топливо могут влиять на спрос на валюту.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 19 июня официальный курс доллара на уровне 44,91 грн, что на 11 копеек больше, чем днем ранее (44,80 грн).

В то же время официальный курс евро составляет 51,45 грн, что на 48 копеек меньше, чем 18 июня (51,93 грн).

Таким образом, и доллар, и евро показали неожиданные показатели на завтрашний день.

Курс валют НБУ на 19 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему доллар почти по 45 гривен – не повод для паники

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что нынешние курсовые показатели остаются в пределах макроэкономических прогнозов.

По его словам, в государственном бюджетном планировании на 2026 год заложен средневзвешенный курс 45,7 гривны за доллар, поэтому текущий уровень около 45 гривен является скорее психологической отметкой, чем признаком критических изменений.

В то же время эксперт подчеркнул, что определенные риски для валютного рынка сохраняются.

По его словам, речь идет, прежде всего, о мировых ценах на топливо. Их рост влияет на импорт, логистику, себестоимость продукции и потребность бизнеса в иностранной валюте.

Лесовой отметил, что именно нефтетрейдеры с начала года поддерживают повышенный спрос на валюту, поскольку вынуждены страхуться от возможных колебаний мировых цен на нефть.