Долар та євро стрімко пішли вниз: курс валют у банках та обмінниках на 7 квітня

09:09 07.04.2026 Вт
2 хв
Де сьогодгі найнижча ціна на долари?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Станом на ранок 7 квітня на готівковому ринку України спостерігається зниження курсу основних валют. Долар та євро в обмінниках та банках переважно просіли в ціні порівняно з попереднім днем.

Скільки сьогодні коштує валюта та де курс вигідніший - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: середня купівля - 43,60 грн (-5 коп.), продаж - 43,49 грн (-1 коп.).
  • Євро в обмінниках: купівля - 50,65 грн (-4 коп.), продаж - 50,45 грн (+2 коп.).
  • Банківський курс: долар здешевшав на 10-15 коп. (середній продаж 43,85 грн), євро втратило 10-21 коп. (середній продаж 50,74 грн).
  • Курси у банках: ПриватБанк продає долар від 43,80 грн, Ощадбанк - від 43,63 грн у застосунку, ПУМБ - по 43,90 грн у відділеннях.

Курс валют обмінники

Станом на ранок 7 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,60 гривень при покупці та 43,49 гривні - при здачі валюти. Таким чином, у порівнянні зі вчорашнім ранком, валюта просіла у ціні на 5 коп та 1 коп відповідно.

Євро ж сьогодні в обмінниках можна купити за середнім курсом у 50,65 (- 4 коп) гривень, а здати - по 50,45 (+2 коп) гривень.

Долар та євро стрімко пішли вниз: курс валют у банках та обмінниках на 7 квітня

Фото: курс валют на 7 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 43,85 (-15 коп) гривень при покупці та 43,40 (-10 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 50,74 (-21 коп) гривні, а здати - по 50,10 (-10 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар по 43,80 гривні в касах та по 43,85 гривні - по безналу. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 50,70 гривень, а карткою - 50,76 гривень.

Ощадбанк продає долар через мобільний застосунок по 43,63 гривні, а курс для карток - 43,95 гривень. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 50,49 гривень, а безнал - 50,90 гривень.

У відділеннях "Пумбу" долар сьогодні можна купити по 43,90 гривні, а карткою - по 43,70 гривні. Євро ж у відділеннях банку можна купити по 50,80 гривень.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

