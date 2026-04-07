Доллар продолжает падение: курс на 8 апреля и сколько валюты можно купить за раз

15:36 07.04.2026 Вт
Есть ли ограничения на покупку долларов в Украине?
aimg Ирина Гамерская
Доллар продолжает падение: курс на 8 апреля и сколько валюты можно купить за раз Фото: НБУ дал курс доллара на 8 апреля (Getty Images)

Нацбанк опустил курс доллара и евро на среду, 8 апреля. Доллар завтра потеряет в цене 9 копеек, а евро - 5.

Сколько будет стоить валюта завтра и есть ли лимиты для украинцев на покупку - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ опустил курс доллара до 43,49 гривен, евро - до 50,27 гривен.
  • Наличную валюту за наличную гривну можно покупать без ограничений от НБУ.
  • Лимит на покупку валюты онлайн - 50 тыс. грн в месяц.
  • Для суммы до 200 тыс. грн в месяц обязательное размещение на депозит от 3 месяцев.
  • При покупке валюты со счета действует дневной лимит 100 тыс. грн.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на 8 апреля на уровне 43,49 гривен. Это на 9 копеек ниже курса сегодня.

Европейская валюта завтра потеряет в цене 5 копеек. Курс на 8 апреля - 50,27 гривен.

Фото: курс валют на 8 апреля (инфографика РБК-Украина)

Как купить валюту в Украине: главные правила и лимиты

Покупка наличных в кассах

Вы можете купить наличную валюту в банках, обменниках и у почтовых операторов. Национальный банк не устанавливает ограничений на сумму покупки валюты за наличную гривну.

Важно: если вы покупаете валюту с банковского счета (за безналичную гривну), действует лимит - не более 100 тыс. грн в день.

Валюта в мобильных приложениях (онлайн)

Купить безналичные доллары или евро можно просто в смартфоне. На этот способ действуют следующие правила:

Без дополнительных условий: можно купить валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц.

Через депозит: можно купить валюту на сумму до 200 тыс. грн в месяц, если положить ее на срочный депозит (от 3 месяцев) без права досрочного снятия. Забрать деньги можно будет после завершения срока вклада.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
