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Долар продовжує дорожчати: курс НБУ на 5 жовтня та як регулятор підтримує баланс на ринку

16:20 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар продовжує дорожчати: курс НБУ на 5 жовтня та як регулятор підтримує баланс на ринку Фото: НБУ оновив офіційні курси долара та євро на 5 жовтня (Getty Images)
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У понеділок, 5 жовтня, Національний банк України встановив нові офіційні курси долара та євро. Американська валюта подорожчала на 15 копійок порівняно з 2 жовтня, тоді як євро подешевшав на 16 копійок.

Які ціни на валюту встановив НБУ та як регулятор підтримує баланс на валютному ринку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 5 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,98 грн. 2 жовтня американська валюта коштувала 44,83 грн. Відповідно, долар подорожчав на 15 копійок.

Офіційний курс євро на 5 жовтня становить 50,53 грн. 2 жовтня європейська валюта коштувала 50,69 грн. За цей період курс знизився на 16 копійок.

Долар продовжує дорожчати: курс НБУ на 5 жовтня та як регулятор підтримує баланс на ринку
Фото: офіційний курс валют НБУ на 5 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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НБУ підтримує баланс на валютному ринку

Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на міжбанку природної валютної пропозиції недостатньо, щоб повністю закрити потреби покупців, тому Національний банк регулярно виходить із продажем валюти. Фактично регулятор не дозволяє дефіциту пропозиції накопичитися до рівня, коли він почав би самостійно штовхати курс угору.

Цей механізм важливий ще й психологічно. Валютний ринок дуже чутливий до очікувань. Варто учасникам побачити неконтрольований дефіцит валюти – і звичайний підвищений попит здатен швидко перерости в ажіотаж. Зараз такого ефекту немає, адже ринок розуміє, що НБУ готовий втручатися і вирівнювати дисбаланси.

Така ж логіка поширюється на готівковий сегмент. Банки та обмінні пункти не відчувають дефіциту готівкової валюти, а населення не виявляє масового бажання переводити гривневі заощадження у долари чи євро. Тому каси банків та обмінники радше повторюватимуть загальний напрям міжбанку, ніж створюватимуть власну хвилю курсових змін.

Читайте також: Курс валют у жовтні: Тарас Лєсовий розповів, чи перетне долар позначку 45 гривень

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