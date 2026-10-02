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Доллар продолжает дорожать: курс НБУ на 5 октября и как регулятор поддерживает баланс на рынке

16:20 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар продолжает дорожать: курс НБУ на 5 октября и как регулятор поддерживает баланс на рынке Фото: НБУ обновил официальные курсы доллара и евро на 5 октября (Getty Images)
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В понедельник 5 октября Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро. Американская валюта подорожала на 15 копеек по сравнению со 2 октября, тогда как евро подешевел на 16 копеек.

Какие цены на валюту установил НБУ и как регулятор поддерживает баланс на валютном рынке, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 5 октября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,98 грн. 2 октября американская валюта обошлась в 44,83 грн. Соответственно доллар подорожал на 15 копеек.

Официальный курс евро составляет 50,53 грн. 2 октября европейская валюта обошлась в 50,69 грн. За этот период курс снизился на 16 копеек.

Доллар продолжает дорожать: курс НБУ на 5 октября и как регулятор поддерживает баланс на рынке
Фото: официальный курс валют НБУ на 5 октября (инфографика РБК-Украина)

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НБУ поддерживает баланс на валютном рынке

Как сообщил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на межбанке природного валютного предложения недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности покупателей, поэтому Национальный банк регулярно выходит с продажей валюты. Фактически регулятор не позволяет дефициту предложения накопиться до уровня, когда он стал бы самостоятельно толкать курс вверх.

Этот механизм важен еще и психологически. Валютный рынок очень чувствителен к ожиданиям. Следует участникам увидеть неконтролируемый дефицит валюты – и обычный повышенный спрос способен быстро перерасти в ажиотаж. Сейчас такого эффекта нет, ведь рынок понимает, что НБУ готов вмешиваться и выравнивать дисбалансы.

Такая же логика распространяется на наличный сегмент. Банки и обменные пункты не испытывают дефицита наличной валюты, а население не проявляет массового желания переводить гривневые сбережения в доллары или евро. Поэтому кассы банков и обменники скорее будут повторять общее направление межбанка, чем создавать собственную волну курсовых изменений.

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