100 доларів за 4 530: курс валют в банках та обмінниках на 2 жовтня

Курси долара та євро в українських банках 2 жовтня змінилися різноспрямовано. Американська валюта додала до 40 копійок у продажу, тоді як євро подешевшав.

Які банки встановили найнижчі курси продажу долара та євро і де вигідніше продати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, вранці 2 жовтня середній курс долара в обмінниках становить 44,98 грн для продажу (+7 коп. порівняно з попереднім днем) та 44,83 грн для купівлі (+5 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,30 грн (–10 коп.), а купують – по 50,90 грн (–20 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,15 грн (+25 коп.), а купує по 44,55 грн (+25 коп.). Для карток курс продажу становить 45,24 грн (+40 коп.), а купівлі – 44,70 грн (+25 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,10 грн (+10 коп.), а продати банку – по 50,10 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,02 грн (без змін), а купівлі – 50,29 грн (–1 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,15 грн (+25 коп.), а купує по 44,75 грн (+20 коп.). Для карток курс продажу становить 45,25 грн (+25 коп.), а купівлі – 44,70 грн (+20 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,20 грн (без змін), а продати – по 50,60 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,35 грн (–5 коп.), а купівлі – 50,55 грн (без змін).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,30 грн (+10 коп.), а купує по 44,70 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,10 грн (+10 коп.), а купують по 44,70 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,30 грн (–20 коп.), а продати банку – по 50,60 грн (–20 коп.).

Monobank продає долари по 45,19 грн (+36 коп.), а купує по 44,80 грн (+37 коп.). Євро продають по 51,01 грн (–19 коп.), а купують по 50,31 грн (–19 коп.).

Фото: курс валют у банках 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,10 грн у ПУМБ за комерційним курсом.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях та ''Мобільний Ощад'' – по 45,15 грн, ПриватБанк для карток – 45,24 грн, Ощадбанк для карток – 45,25 грн, Monobank – 45,19 грн, а ПУМБ за готівковим курсом – 45,30 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у Monobank – 51,01 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,02 грн, ПриватБанк у відділеннях – 51,10 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,20 грн, ПУМБ – 51,30 грн, Ощадбанк для карток – 51,35 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують ''Мобільний Ощад'' – 44,75 грн та ПриватБанк для карток – 44,70 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,70 грн, Monobank – 44,80 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,70 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,55 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ПУМБ за готівковим курсом – 50,60 грн, ''Мобільний Ощад'' – 50,60 грн та Ощадбанк для карток – 50,55 грн.

Далі йдуть Monobank – 50,31 грн, ПриватБанк для карток – 50,29 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,10 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках

За актуальними курсами продажу:

ПУМБ (комерційний курс) – 4 510 грн

ПриватБанк (у відділеннях) – 4 515 грн

''Мобільний Ощад'' – 4 515 грн

Monobank – 4 519 грн

ПриватБанк (для карток) – 4 524 грн

Ощадбанк (для карток) – 4 525 грн

ПУМБ (готівковий курс) – 4 530 грн



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