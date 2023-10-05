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Долар продовжує дешевшати, незважаючи на рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 11:00
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Долар продовжує дешевшати, незважаючи на рішення НБУ перейти до гнучкого курсу Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив знижуватися після короткочасного стрибка, викликаного рішенням НБУ перейти від фіксованого курсу гривні до долара до режиму гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 жовтня середній курс долара в Україні впав на 15 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 39,90 гривні.

Таким чином, курс фактично повернувся до того рівня, який спостерігався до рішення НБУ.

На міжбанку курс сьогодні виріс на 2 копійки до 36,62-36,66 (купівля-продаж).

Офіційний курс

НБУ встановив на 5 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6023 гривень за 1 долар (+0,0122 грн).

Курс євро на 5 жовтня встановлено на рівні 38,4288 грн за 1 євро (+0,1025 грн).

Долар продовжує дешевшати, незважаючи на рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

Нові правила НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу, що викликало підвищення попиту на валюту на міжбанківському ринку та стрибку готівкового курсу долара на 25 копійок.

Проте вже 4 жовтня попит на міжбанку впав, а курс долара на готівковому ринку пішов униз.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, ринок поступово переконується в серйозності намірів НБУ утримати стійкість курсу та дозволяти лише незначні коливання. "Очікуємо, що попит поступово стабілізується. Можу лише повторити, що для нас пріоритетним завданням є збереження курсової стійкості", - написав він.

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