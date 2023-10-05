Доллар продолжает дешеветь, несмотря на решение НБУ перейти к гибкому курсу

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил снижаться, после кратковременного скачка, вызванного решением НБУ перейти от фиксированного курса гривны к доллару к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 октября средний курс доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 39,90 гривен.

Таким образом, курс фактически вернулся к тому уровню, который наблюдался до решения НБУ.

На межбанке курс сегодня вырос на 2 копейки до 36,62-36,66 (покупка-продажа).

Официальный курс

НБУ установил на 5 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке. Официальный курс гривны к доллару на 5 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6023 гривен за 1 доллар (+0,0122 грн).

Курс евро на 5 октября установлен на уровне 38,4288 гривен за 1 евро (+0,1025 грн).

Новые правила НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса, что вызвало повышение спроса на валюту на межбанковском рынке и скачку наличного курса доллара на 25 копеек.

Однако уже 4 октября спрос на межбанке упал, а курс доллара на наличном рынке пошел вниз.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, рынок постепенно убеждается в серьезности намерений НБУ удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. "Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей сохранение курсовой устойчивости", - написал он.