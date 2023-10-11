ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс

Україна, Середа 11 жовтня 2023 15:38
UA EN RU
Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) поступово знижує курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості. Курс упав ще на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4385 гривень за 1 долар (-0,0673 грн).

Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6394 гривень за 1 євро (+0,0345 грн).

Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 11 жовтня, курс впав на 4 копійки до 36,43-36,45 грн/долар (купівля-продаж).

Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс виріс на 5 копійок до 38,20 гривень за долар і перебуває приблизно на тому ж рівні, що був до рішення НБУ.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього початку війни курс був фіксованим.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Прогноз курсу

Тим часом МВФ прогнозує курс долара в 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати