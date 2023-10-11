Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил новый официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) постепенно снижает курс доллара к гривне после перехода к режиму управляемой гибкости. Курс упал еще на 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4385 гривен за 1 доллар (-0,0673 грн).

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Курс евро составит 38,6394 гривен за 1 евро (+0,0345 грн).

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На межбанке сегодня, 11 октября, курс упал на 4 копейки до 36,43-36,45 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,20 гривен за доллар и находится примерно на том же уровне, который был до решения НБУ.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны курс был фиксированным.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Прогноз курса

Между тем, МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,50 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,57 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,50 грн/доллар.