Долар продовжує дешевшати: курс НБУ на 2 листопада та як війна впливає на ринок

Курс валют НБУ

На понеділок, 2 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 гривні. Порівняно з п’ятницею, 30 жовтня, американська валюта подешевшала на 17 копійок – тоді її курс становив 45,52 гривні.

Водночас євро незначно зріс у ціні. Якщо 30 жовтня офіційний курс європейської валюти становив 50,67 гривні, то на 2 листопада НБУ встановив його на рівні 50,68 гривні. Таким чином, євро додав одну копійку.

Фото: курс валют НБУ на 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня

Як війна впливає на валютний ринок

Здатність українського бізнесу пристосовуватися до складних обставин стала однією з характерних особливостей економіки. Водночас постійні воєнні ризики продовжують впливати на валютну ситуацію та створюють додатковий тиск на ціни.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна пояснив, що адаптація до несприятливих умов не означає зникнення їхнього впливу на економіку.

За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру, руйнування виробничих об’єктів, пошкодження складів і транспортних шляхів створюють нові труднощі для бізнесу.

Підприємствам доводиться шукати альтернативні джерела електроенергії, перебудовувати логістичні маршрути та відновлювати пошкоджене обладнання. Такі процеси потребують додаткових фінансових ресурсів і посилюють інфляційний тиск.

''Було б помилкою вважати, що до постійних ризиків можна настільки звикнути, щоб вони перестали впливати на курсову ситуацію'', – наголосив Тарас Лєсовий.

Читайте також: Попит на валюту може зрости: що буде з курсом долара у листопаді