Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня

У п'ятницю, 30 жовтня, на готівковому валютному ринку України спостерігається зниження вартості іноземної валюти. В обмінних пунктах відчутно подешевшали як долар, так і євро, тоді як у банках динаміка залишається стриманою та різноспрямованою.

Скільки коштує валюта перед вихідними в обмінниках і банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на 30 жовтня середній курс долара в обмінниках впав, як для покупки так і для продажу. За даними порталу Мinfin, американську валюту сьогодні можна купити за 46,48 гривень, що на 12 копійок дешевше, ніж вчора вранці. Здати валюту можна по 46,16 гривень (-13 коп).

Євро в обмінниках продають за середнім курсом у 51,70 гривень, що на 20 копійок нижче, ніж вчора вранці. А здати євро в обміннику можна по 51,30 (-20 коп) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі сьогодні становить 46,03 (-1 коп) гривні, а здати валюту можна по 45,24 (-18 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні продають по 51,40 (+1 коп) гривні, а купують - по 50,50 (-14 коп) гривень.

Фото: курс валют в банках 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,99 (+14 коп) гривень,а для карток курс - 45,87 (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,30 (+5 коп) гривні, а картою - 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному застосунку по 45,85 (без змін) гривень, а для карток курс - 46,05 (-1 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,30 (без змін) гривню, а карткою - 51,50 (без змін) гривню.

ПУМБ у відділеннях продає долари по 46 (-10 коп) гривень, для карток також курс 46 (-10 коп) гривень. Євро в касах банку сьогодні можна купити по 51,30 (-10 коп) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 45,86 (без змін) гривень, а євро - по 51,27 (+1 коп) гривень.