ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня

08:06 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня Фото: скільки коштує валюта сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У п'ятницю, 30 жовтня, на готівковому валютному ринку України спостерігається зниження вартості іноземної валюти. В обмінних пунктах відчутно подешевшали як долар, так і євро, тоді як у банках динаміка залишається стриманою та різноспрямованою.

Скільки коштує валюта перед вихідними в обмінниках і банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на 30 жовтня середній курс долара в обмінниках впав, як для покупки так і для продажу. За даними порталу Мinfin, американську валюту сьогодні можна купити за 46,48 гривень, що на 12 копійок дешевше, ніж вчора вранці. Здати валюту можна по 46,16 гривень (-13 коп).

Євро в обмінниках продають за середнім курсом у 51,70 гривень, що на 20 копійок нижче, ніж вчора вранці. А здати євро в обміннику можна по 51,30 (-20 коп) гривень.

Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі сьогодні становить 46,03 (-1 коп) гривні, а здати валюту можна по 45,24 (-18 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні продають по 51,40 (+1 коп) гривні, а купують - по 50,50 (-14 коп) гривень.

Відкочення після зростання: що відбувається з курсом долара і євро 30 жовтня
Фото: курс валют в банках 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,99 (+14 коп) гривень,а для карток курс - 45,87 (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,30 (+5 коп) гривні, а картою - 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному застосунку по 45,85 (без змін) гривень, а для карток курс - 46,05 (-1 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,30 (без змін) гривню, а карткою - 51,50 (без змін) гривню.

ПУМБ у відділеннях продає долари по 46 (-10 коп) гривень, для карток також курс 46 (-10 коп) гривень. Євро в касах банку сьогодні можна купити по 51,30 (-10 коп) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 45,86 (без змін) гривень, а євро - по 51,27 (+1 коп) гривень.

Читайте також: Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс долара Курс євро Фінанси
Новини
Росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству на Полтавщині
Росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству на Полтавщині
Аналітика
Експорт зброї на паузі: хто гальмує процес та що ризикує втратити Україна
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Експорт зброї на паузі: хто гальмує процес та що ризикує втратити Україна