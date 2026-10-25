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Люди можуть кинутися до обмінників через паніку: що буде з курсом долара у листопаді

07:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Люди можуть кинутися до обмінників через паніку: що буде з курсом долара у листопаді Фото: банкір дав прогноз по курсу долара на листопад (колаж РБК-Україна)
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У листопаді на валютному ринку України можливе зростання хвилювання та психологічної напруги через війну та можливі відключення світла. Однак серйозних курсових стрибків не очікується, а сам ринок залишатиметься під контролем Національного банку.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Яким буде курс у листопаді

За прогнозами експерта, протягом місяця валюта перебуватиме в таких межах:

  • Долар: 44,8-45,5 грн;
  • Євро: 50-53 грн.

Чому виникатимуть хвилювання та чи буде дефіцит валюти

Психологічний чинник: Постійні загрози нових атак, побоювання відключень світла та загальна невизначеність підтовкують людей купувати валюту про запас або побоюватися подорожчання товарів. Страх змушує діяти наперед, ще до реальних змін курсу.

"Страх іноді працює як прискорювач: люди ухвалюють рішення не тому, що курс уже змінився, а тому, що бояться можливих змін. Однак не варто плутати підвищений попит із реальною нестачею валюти. Навіть якщо частина громадян кинеться до обмінників, системного дефіциту готівкової валюти ми не прогнозуємо", - пояснює експерт.

Відсутність дефіциту: Навіть якщо попит в обмінниках зросте, реальної нестачі готівкової валюти не передбачається. В окремих місцях обмінники можуть частіше змінювати цінники або розширювати різницю між купівлею та продажем, проте готівковий ринок орієнтуватиметься на міжбанк.

Економічні причини: інфляція та обстріли

Зростання цін: У вересні ціни зросли на 2,1%, а в жовтні очікується додаткове зростання на 1,7-2%. Це виведе річну інфляцію на рівень близько 10,9-11,2%.

Вплив атак на енергетику: Обстріли інфраструктури, виробництва та логістики змушують бізнес витрачатися на генератори, пальне, ремонт і складніші маршрути. Усе це закладається у підсумкову вартість товарів.

Ціни на пальне: Висока вартість нафтопродуктів у світі додатково збільшує витрати та потребу імпортерів у валюті.

Що утримуватиме курс від падіння

Головним стабілізатором залишатиметься Нацбанк, який продаватиме валюту зі своїх резервів для гасіння надмірного попиту.

На початок жовтня міжнародні резерви НБУ становили 47,1 млрд доларів (цього вистачає приблизно на 4 місяці імпорту).

До кінця року Україна очікує ще близько 27 млрд доларів міжнародної допомоги.

За наявності резервів, підтримки партнерів та дій НБУ листопад може принести більше емоцій, ніж реальних курсових змін.

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