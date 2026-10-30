Доллар продолжает дешеветь: курс НБУ на 2 ноября и как война влияет на рынок

Курс валют НБУ

На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,35 гривны. По сравнению с пятницей, 30 октября, американская валюта подешевела на 17 копеек – тогда ее курс составил 45,52 гривны.

В то же время, евро незначительно вырос в цене. Если 30 октября официальный курс европейской валюты составил 50,67 гривны, то на 2 ноября НБУ установил его на уровне 50,68 гривны. Таким образом, евро прибавил одну копейку.

Фото: курс валют НБУ на 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Как война влияет на валютный рынок

Способность украинского бизнеса приспосабливаться к сложным обстоятельствам стала одной из характерных особенностей экономики. В то же время, постоянные военные риски продолжают влиять на валютную ситуацию и оказывают дополнительное давление на цены.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина пояснил, что адаптация к неблагоприятным условиям не означает исчезновения их влияния на экономику.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру, разрушение производственных объектов, повреждение складов и транспортных путей создают новые затруднения для бизнеса.

Предприятиям приходится искать альтернативные источники электроэнергии, перестраивать логистические маршруты и восстанавливать поврежденное оборудование. Такие процессы нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах и усиливают инфляционное давление.

"Было бы ошибкой считать, что к постоянным рискам можно настолько привыкнуть, чтобы они перестали влиять на курсовую ситуацию", - подчеркнул Тарас Лесовой.

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