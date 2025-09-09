Долар продовжує дешевшати, євро дорожчає в обмінниках

Станом на ранок 9 вересня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,03-41,07 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 14 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 9 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2497 гривень за 1 долар (+0,0298 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (+0,2184 грн).