Доллар продолжает дешеветь, евро дорожает в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 9 сентября средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,70 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,70 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,03-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2497 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).
Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (+0,2184 грн).
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Национальный банк Украины демонстративно укрепил курс гривны к доллару до максимума с начала апреля.
По их прогнозу, скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.