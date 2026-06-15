Долар продовжив відступати: які курси валют встановили банки та обмінники 15 червня
На початку нового тижня долар продовжив поступово дешевшати, тоді як євро залишається поблизу попередніх рівнів. У більшості великих банків американська валюта все ще коштує понад 45 гривень.
Які курси пропонують банки сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Долар в обмінниках: купівля – 44,85 грн (-5 коп.), продаж – 44,80 грн (без змін).
- Євро в обмінниках: купівля – 52,35 грн (+15 коп.), продаж – 52,15 грн (+15 коп.).
- Долар у банках переважно подешевшав на 5-15 копійок порівняно з п’ятницею.
- Найдешевший долар серед банків продають ПриватБанк та Monobank – від 45,03-45,05 грн.
- Найвигідніший курс купівлі долара пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін).
- Найдешевше євро можна купити в Ощадбанку – за 52,25 грн (без змін).
- Monobank залишається одним із лідерів за курсом купівлі євро – 51,78 грн (+8 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках на початку тижня продовжив знижуватися. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,85 гривні (-5 коп.), а продати – за 44,80 гривні (без змін.).
Євро демонструє ріст. Середній курс купівлі підвищився до 52,35 гривні (+15 коп.), тоді як курс продажу – до 52,15 гривні (+15 коп.).
Фото: курс долара в обмінниках на 15 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Читайте також: Долар біля 45 гривень, а НБУ готується до важливого рішення: прогноз курсу на наступний тиждень
Курс валют в банках
Більшість великих банків на початку тижня переглянули курси долара вниз. Водночас продаж американської валюти все ще залишається вищим за психологічну позначку у 45 гривень.
ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,05 гривні (-5 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (-20 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,35 гривні (+5 коп.), а картковий курс залишився на рівні 52,35 гривні (без змін).
Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,10 гривні (-10 коп.), а для карткових операцій – по 45,20 гривні (-10 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,25 гривні (без змін), а картковий курс становить 52,40 гривні (без змін).
''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,50 гривні (без змін).
Monobank продає долар по 45,03 гривні (-21 коп.). Курс євро становить 52,33 гривні (без змін), що залишається одним із найвигідніших показників серед великих банків.
Фото: курс валют в банках (продаж) на 15 червня (Інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту?
Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає Monobank – за 45,03 грн (-21 коп.). У ПриватБанку курс становить 45,05 грн (-5 коп.), а в Ощадбанку та ПУМБ – по 45,10 грн (-10 коп. та без змін відповідно).
Євро: найвигідніший курс продажу пропонує Ощадбанк – 52,25 грн (без змін). У Monobank євро коштує 52,33 грн (без змін), а в ПриватБанку – 52,35 грн (+5 коп.).
Де вигідніше продати валюту?
Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін) та Ощадбанк – 44,70 грн (-10 коп.). У ПриватБанку валюту купують по 44,45 грн (-5 коп.), у Monobank – по 44,61 грн (-17 коп.).
Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,80 грн (без змін). У Monobank курс купівлі становить 51,78 грн (+8 коп.), а в Ощадбанку – 51,75 грн (+5 коп.).
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.