Долар біля 45 гривень, а НБУ готується до важливого рішення: прогноз курсу на наступний тиждень

Наступний тиждень на валютному ринку пройде під впливом рішення Національного банку щодо облікової ставки та збереження високого попиту на іноземну валюту.

Про те, що відбуватиметься з доларом та євро наступного тижня, для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий .

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НБУ 18 червня може залишити облікову ставку на рівні 15%.

Долар наступного тижня прогнозують у межах 44,4-45,1 грн на міжбанку.

Євро, за оцінками експерта, перебуватиме в коридорі 51-52,5 грн.

Попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10-15%.

Для підтримки ринку НБУ може спрямувати на інтервенції до 900 млн доларів за тиждень.

Найбільший вплив на євро матимуть події на світових ринках та ситуація на Близькому Сході.

НБУ може зберегти облікову ставку

Однією з головних подій наступного тижня стане засідання монетарного комітету Національного банку, заплановане на 18 червня.

За словами Лєсового, більшість експертів очікує, що регулятор залишить облікову ставку на рівні 15%. Такий крок дозволить зберегти передбачуваність монетарної політики в умовах війни та економічних ризиків.

Якщо ставка не зміниться, це означатиме, що Нацбанк не бачить підстав для перегляду нинішньої моделі регулювання фінансового ринку.

Яким буде курс долара

Експерт прогнозує, що долар наступного тижня перебуватиме в межах 44,4-45,1 гривні на міжбанківському ринку.

Водночас на готівковому ринку курс може коливатися в діапазоні 44,3-45 гривень за долар.

Попит на валюту, за оцінками банкіра, залишатиметься вищим за пропозицію приблизно на 10-15%. Для згладжування дисбалансу Нацбанку може знадобитися від 850 до 900 млн доларів валютних інтервенцій.

''Такий обсяг є показовим: ринок не перебуває в ідеальному балансі, але й не демонструє ознак неконтрольованості'', – зазначив Лєсовий.

Що буде з євро

На відміну від долара, курс євро значною мірою залежатиме не лише від українського ринку, а й від світової кон’юнктури.

За словами експерта, наразі очікуване співвідношення євро до долара перебуває в межах 1,15-1,18. За такого сценарію курс євро в Україні, найімовірніше, становитиме від 51 до 52,5 гривні.

Важливим зовнішнім фактором залишається ситуація на Близькому Сході, яка впливає на нафтові котирування, настрої інвесторів та динаміку основних світових валют.

Які ризики залишаються

Серед основних чинників тиску на валютний ринок експерт називає воєнні ризики, інфляцію, залежність економіки від вартості пального, а також можливі проблеми в енергетиці, логістиці та виробництві.

Водночас частково компенсувати цей вплив можуть сезонне здешевлення овочів і ягід, а також очікування подальшої міжнародної фінансової допомоги.

На думку Лєсового, наступний тиждень стане періодом ''контрольованої напруги'', коли ризики залишатимуться високими, але ситуація на валютному ринку загалом залишатиметься прогнозованою.

Якщо НБУ збереже ставку на рівні 15%, а обсяги інтервенцій залишаться достатніми, долар і надалі рухатиметься в межах прогнозованих курсових коридорів.