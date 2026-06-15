Доллар продолжил отступать: какие курсы валют установили банки и обменники 15 июня
В начале новой недели доллар продолжил постепенно дешеветь, тогда как евро остается вблизи предыдущих уровней. В большинстве крупных банков американская валюта все еще стоит более 45 гривен.
Какие курсы предлагают банки сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Доллар в обменниках: покупка - 44,85 грн (-5 коп.), продажа - 44,80 грн (без изменений).
- Евро в обменниках: покупка - 52,35 грн (+15 коп.), продажа - 52,15 грн (+15 коп.).
- Доллар в банках преимущественно подешевел на 5-15 копеек по сравнению с пятницей.
- Самый дешевый доллар среди банков продают ПриватБанк и Monobank - от 45,03-45,05 грн.
- Самый выгодный курс покупки доллара предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,80 грн (без изменений).
- Дешевле всего евро можно купить в Ощадбанке - за 52,25 грн (без изменений).
- Monobank остается одним из лидеров по курсу покупки евро - 51,78 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках в начале недели продолжил снижаться. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,85 гривны (-5 коп.), а продать - за 44,80 гривны (без изменений.).
Евро демонстрирует рост. Средний курс покупки повысился до 52,35 гривны (+15 коп.), тогда как курс продажи - до 52,15 гривны (+15 коп.).
Фото: курс доллара в обменниках на 15 июня (Инфографика РБК-Украина)
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Курс валют в банках
Большинство крупных банков в начале недели пересмотрели курсы доллара вниз. В то же время продажа американской валюты все еще остается выше психологической отметки в 45 гривен.
ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,05 гривны (-5 коп.). Карточный курс составляет 45,04 гривны (-20 коп.). Евро в отделениях стоит 52,35 гривны (+5 коп.), а карточный курс остался на уровне 52,35 гривны (без изменений).
Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,10 гривны (-10 коп.), а для карточных операций - по 45,20 гривны (-10 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,25 гривны (без изменений), а карточный курс составляет 52,40 гривны (без изменений).
''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах - по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,50 гривны (без изменений).
Monobank продает доллар по 45,03 гривны (-21 коп.). Курс евро составляет 52,33 гривны (без изменений), что остается одним из самых выгодных показателей среди крупных банков.
Фото: курс валют в банках (продажа) на 15 июня (Инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту?
Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает Monobank - по 45,03 грн (-21 коп.). В ПриватБанке курс составляет 45,05 грн (-5 коп.), а в Ощадбанке и ПУМБ - по 45,10 грн (-10 коп. и без изменений соответственно).
Евро: самый выгодный курс продажи предлагает Ощадбанк - 52,25 грн (без изменений). В Monobank евро стоит 52,33 грн (без изменений), а в ПриватБанке - 52,35 грн (+5 коп.).
Где выгоднее продать валюту?
Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу - 44,80 грн (без изменений) и Ощадбанк - 44,70 грн (-10 коп.). В ПриватБанке валюту покупают по 44,45 грн (-5 коп.), в Monobank - по 44,61 грн (-17 коп.).
Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ - по 51,80 грн (без изменений). В Monobank курс покупки составляет 51,78 грн (+8 коп.), а в Ощадбанке - 51,75 грн (+5 коп.).
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