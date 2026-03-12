Долар пробив психологічну межу у 44 грн: який курс на 13 березня та що чекати далі

Нацбанк оновив історичний максимум для курса долара. Завтра, 13 березня, американська валюта коштуватиме вже офіційно вище 44 гривень.
Який курс долара та євро на завтра встановив НБУ і що буде з валютою далі - читайте в матеріалі РБК-Україна ничже.
Головне:
Нацбанк на завтра дав курс долара з новим максимумом - 44,16 (+19 коп) гривні. Це черговий рекорд, попередній був лише вчора. Крім того, минулого тижня долар бив максимальні позначки три дні поспіль.
Євро ж завтра додасть у ціні дві копійки та коштуватиме 50,95 гривень.
Фото: курс валют на 13 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня ситуація на валютному ринку України визначатиметься балансом двох факторів: зростанням продажу валюти експортерами та попитом на енергоресурси.
Облікова ставка та політика НБУ
Лєсовий вважає, що суттєвих змін у монетарній політиці не очікується. Через нестабільну ситуацію у світі Нацбанк, ймовірно, залишить облікову ставку на рівні 15%. Чергове засідання з цього питання заплановане на 19 березня.
Яким буде курс: прогнозовані "коридори"
Для готівкового ринку на період з 16 по 22 березня прогнозують такі межі:
На міжбанку межі будуть трохи вужчими: долар в межах 43,5-44,25 грн, євро - 49,5-52 грн. Середні тижневі відхилення не мають перевищити 1,5% від початкового курсу.
Особливості ринку наступного тижня
Загалом, зазначає експерт, ринок рухатиметься плавно, без різких стрибків, зберігаючи передбачуваність для громадян та бізнесу.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.