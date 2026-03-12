Долар пробив психологічну межу у 44 грн: який курс на 13 березня та що чекати далі

Головне:

Історичний максимум: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн. Це новий рекорд для України. Євро також подорожчало - до 50,95 грн.

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 13 березня на рівні 44,16 грн. Це новий рекорд для України. Євро також подорожчало - до 50,95 грн. Чому це відбувається: Курс зростає через баланс між попитом на енергоресурси та активністю експортерів. Попри рекорди, ситуація на ринку залишається керованою та без різких стрибків.

Курс зростає через баланс між попитом на енергоресурси та активністю експортерів. Попри рекорди, ситуація на ринку залишається керованою та без різких стрибків. Прогноз на тиждень (16–22 березня): Експерти очікують, що долар перебуватиме в коридорі 43,5-44,5 грн, а євро - 50,5-52 грн.

Експерти очікують, що долар перебуватиме в коридорі 43,5-44,5 грн, а євро - 50,5-52 грн. Порада вкладникам: Ринок рухатиметься плавно. Очікувані коливання в обмінниках становитимуть до 30 копійок протягом дня.

Курс валют НБУ

Нацбанк на завтра дав курс долара з новим максимумом - 44,16 (+19 коп) гривні. Це черговий рекорд, попередній був лише вчора. Крім того, минулого тижня долар бив максимальні позначки три дні поспіль.

Євро ж завтра додасть у ціні дві копійки та коштуватиме 50,95 гривень.

Фото: курс валют на 13 березня (інфографіка РБК-Україна)

Прогноз курсу на найближчий тиждень

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня ситуація на валютному ринку України визначатиметься балансом двох факторів: зростанням продажу валюти експортерами та попитом на енергоресурси.

Облікова ставка та політика НБУ

Лєсовий вважає, що суттєвих змін у монетарній політиці не очікується. Через нестабільну ситуацію у світі Нацбанк, ймовірно, залишить облікову ставку на рівні 15%. Чергове засідання з цього питання заплановане на 19 березня.

Яким буде курс: прогнозовані "коридори"

Для готівкового ринку на період з 16 по 22 березня прогнозують такі межі:

Долар: 43,5-44,5 грн

43,5-44,5 грн Євро: 50,5-52 грн

На міжбанку межі будуть трохи вужчими: долар в межах 43,5-44,25 грн, євро - 49,5-52 грн. Середні тижневі відхилення не мають перевищити 1,5% від початкового курсу.

Особливості ринку наступного тижня

Щоденні зміни: Курс може коливатися в межах 10-20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках.

Курс може коливатися в межах 10-20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках. Різниця між купівлею та продажем (спред): У кассах банків вона складатиме до 50–60 копійок на доларі та до 1 гривні на євро. В обмінниках ця різниця може сягати 1 гривні для долара та 1,3 гривні для євро.

Загалом, зазначає експерт, ринок рухатиметься плавно, без різких стрибків, зберігаючи передбачуваність для громадян та бізнесу.