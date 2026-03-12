Доллар пробил психологический рубеж в 44 грн: какой курс на 13 марта и что ждать дальше

Главное:

Курс валют НБУ

Нацбанк на завтра дал курс доллара с новым максимумом - 44,16 (+19 коп) гривны. Это очередной рекорд, предыдущий был только вчера. Кроме того, на прошлой неделе доллар бил максимальные отметки три дня подряд.

Евро же завтра прибавит в цене две копейки и будет стоить 50,95 гривен.

Фото: курс валют на 13 марта (инфографика РБК-Украина)

Прогноз курса на ближайшую неделю

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины будет определяться балансом двух факторов: ростом продажи валюты экспортерами и спросом на энергоресурсы.

Учетная ставка и политика НБУ

Лесовой считает, что существенных изменений в монетарной политике не ожидается. Из-за нестабильной ситуации в мире Нацбанк, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 15%. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 19 марта.

Каким будет курс: прогнозируемые "коридоры"

Для наличного рынка на период с 16 по 22 марта прогнозируют следующие границы:

Доллар: 43,5-44,5 грн

43,5-44,5 грн Евро: 50,5-52 грн

На межбанке границы будут немного уже: доллар в пределах 43,5-44,25 грн, евро - 49,5-52 грн. Средние недельные отклонения не должны превысить 1,5% от начального курса.

Особенности рынка на следующей неделе

Ежедневные изменения: Курс может колебаться в пределах 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.

Курс может колебаться в пределах 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках. Разница между покупкой и продажей (спред): В кассах банков она будет составлять до 50-60 копеек на долларе и до 1 гривны на евро. В обменниках эта разница может достигать 1 гривны для доллара и 1,3 гривны для евро.

В целом, отмечает эксперт, рынок будет двигаться плавно, без резких скачков, сохраняя предсказуемость для граждан и бизнеса.