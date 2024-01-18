Долар прискорив падіння: нові курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. З початку року долар подешевшав більш як на гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 18 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,45 гривень, курс євро впав на 25 копійок до 42,00 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,95 гривні, євро по 41,30 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,82-37,90 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову знизив курс долара. Долар подешевшав після невеликого зростання на початку тижня.
Офіційний курс на 18 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8977 грн за 1 долар (-0,0270 грн). Курс євро становитиме 41,21 гривень за 1 євро (-0,0748 грн).
Максимальний курс долара на готівковому ринку був зафіксований на початку січня – 39,50 грн/долар, поле чого курс почав падати.
Зниження курсу долара прискорилося цього тижня. Цьому сприяло скорочення дефіциту валюти на міжбанку та зниження курсу продажу Національним банком.
В результаті різниця між міжбанківським та готівковим курсом знову впала до 50-60 копійок.
Як повідомив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні можна розраховувати на те, що ринок повернеться до трендів грудня, суть яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку та готівкового ринку та створенні передумов до єдиного курсу валют.