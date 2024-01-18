Долар прискорив падіння: нові курси в обмінних пунктах

На ранок 18 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,45 гривень, курс євро впав на 25 копійок до 42,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,95 гривні, євро по 41,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,82-37,90 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову знизив курс долара. Долар подешевшав після невеликого зростання на початку тижня.

Офіційний курс на 18 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8977 грн за 1 долар (-0,0270 грн). Курс євро становитиме 41,21 гривень за 1 євро (-0,0748 грн).

Ситуація на ринку

Максимальний курс долара на готівковому ринку був зафіксований на початку січня – 39,50 грн/долар, поле чого курс почав падати.

Зниження курсу долара прискорилося цього тижня. Цьому сприяло скорочення дефіциту валюти на міжбанку та зниження курсу продажу Національним банком.

В результаті різниця між міжбанківським та готівковим курсом знову впала до 50-60 копійок.

Як повідомив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні можна розраховувати на те, що ринок повернеться до трендів грудня, суть яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку та готівкового ринку та створенні передумов до єдиного курсу валют.