Від чого зараз залежить курс долара та чого очікувати: прогноз на наступний тиждень

Протягом наступного тижня валютний ринок поступово "одужуватиме" від грудневої напруги, пов’язаної з нерозв’язаним питанням макрофінансової допомоги на 2024 рік, а також певною напругою в суспільстві через низку політичних факторів, а також масованими обстрілами України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Водночас можна констатувати, що попри певні ознаки девальвації гривні вже у січні Національний банк України повернеться до ефективної тактики м’якого втручання на ринок через валютні інтервенції задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", - сказав він.

Як зазначив банкір, відповідно баланс на міжбанку вплине на ситуацію на готівковому ринку, адже із введенням режиму "керованої гнучкості" курсоутворення на готівковому ринку відбувається з огляду на міжбанк з додаванням незначного відсотка прибутку.

За його словами, на даний час головний фактор, що суттєво впливатиме на валютний ринок, - це обсяг та ритмічність макрофінансової допомоги. І чим менше буде невизначеності в цьому питанні, тим меншим буде тиск на ринок і тим прогнозованішою буде курсова ситуація.

"Звісно Україна очікує на рішення Конгресу США про виділення допомоги на 2024 рік. І частково від ухваленого рішення, а також від обсягу допомоги може залежати подальша доля валютного ринку. Однак, повторюся, ринок вже позбувся деструктивної передноворічної напруги", - додав Лєсовий.

Як прогнозує експерт, з 15 по 21 січня основні показники ринку будуть такими:

на міжбанку через активність регулятора курсовий коридор становитиме 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, коливання навряд чи вони перевищать 0,3 грн;

на готівковому ринку коридор валютних коливань буде в кордонах 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5-0,6 грн.

"Таким чином, наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня, сутність яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку і готівкового ринку та створення передумов до єдиного курсу валют. Також важливим буде збереження і дотримання балансу між попитом і пропозицією. Відтак всі курсові зміни відбуватимуться з огляду саме на стан рівноваги між покупцями та продавцями валюти", - констатував Лєсовий.