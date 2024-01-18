Доллар ускорил падение: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 18 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,45 гривен, курс евро упал на 25 копеек до 42,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,95 гривен, евро по 41,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,82-37,90 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар подешевел после небольшого роста в начале недели.

Официальный курс на 18 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8977 гривен за 1 доллар (-0,0270 грн). Курс евро составит 41,21 гривен за 1 евро (-0,0748 грн).

Ситуация на рынке

Максимальный курс доллара на наличном рынке был зафиксирован в начале января - 39,50 грн/доллар, поле чего курс начал падать.

Снижение курса доллара ускорилось на этой неделе. Этому способствовало сокращение дефицита валюты на межбанке и снижение курса продажи Национальным банком.

В результате разница между межбанковским и наличным курсом снова упала до 50-60 копеек.

Как сообщил РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют.