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НБУ знову знизив офіційний курс долара

Україна, Середа 17 січня 2024 15:46
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НБУ знову знизив офіційний курс долара Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар подешевшав після невеликого зростання на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8977 грн за 1 долар (-0,0270 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,21 гривень за 1 євро (-0,0748 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 37,89-37,92 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,60 грн/долар.

Прогнози курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

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