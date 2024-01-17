НБУ знову знизив офіційний курс долара

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар подешевшав після невеликого зростання на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8977 грн за 1 долар (-0,0270 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,21 гривень за 1 євро (-0,0748 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 37,89-37,92 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,60 грн/долар.

Прогнози курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.