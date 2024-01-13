Курс долара впав завдяки зниженню дефіциту валюти. НБУ скоротив продаж на міжбанку

Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із скороченням дефіциту валюти. Курс долара впав на 40 копійок до кінця грудня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 8-12 січня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 673,27 млн доларів, скоротивши продаж на 14,7% порівняно з попереднім тижнем (789,30 млн доларів).

Обсяг також значно нижчий порівняно з трьома останніми тижнями 2023 року (25-29 грудня - 891,80 млн доларів, 18-22 грудня - 977,27 млн доларів 11-15 грудня - 862,51 млн доларів).

У результаті курс долара на міжбанку впав на 40 копійок із рівня 38,20-38,30 грн/долар до 37,80-90 грн/долар. Офіційний курс знизився з максимуму 38,22 до 37,83 грн долар. На готівковому ринку курс впав з 39,30 до 38,90 грн/долар

Курс долара та позиція НБУ

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,22 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Внаслідок цього курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи прихильність "курсовій стійкості".

За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.