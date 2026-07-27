Долар повернуся до зростання: курс НБУ на 28 липня та як літня "пауза" впливає на ринок

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НБУ збільшив офіційний курс долара до 44,85 грн.

Євро подорожчав до 51,07 грн.

Літня "пауза" на ринку стримує ажіотажний попит на валюту.

Курс плавно рухається до позначки 45 грн/долар.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 28 липня, офіційний курс долара на рівні 44,85 грн, що на 5 копійок більше, ніж у понеділок, 27 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,80 грн.

Водночас офіційний курс євро продовжує знижуватися. На 27 липня він становить 51,07 грн, тоді як у понеділок європейська валюта коштувала 50,96 грн. Таким чином євро виріс на 11 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 28 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив літньої "паузи" на ринок

За оцінкою начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, на валютному ринку триває період відносного літнього затишшя, пов’язаний із сезонним зниженням ділової активності.

В коментарі РБК-Україна банкір зазначив, що така літня "пауза" стримує ажіотажний попит, а різниця між готівковим курсом і міжбанком під час нього поступово зменшується. Водночас до кінця липня загальний орієнтир ринку зберігається у напрямку позначки 45 грн/долар, проте цей процес має відбуватися плавно та без стрибків.

За словами експерта, Національний банк України контролює ситуацію та згладжує тимчасові дисбаланси за допомогою валютних інтервенцій, що дозволяє утримувати курсову динаміку в передбачуваних межах.