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Доллар вернулсяк росту: курс НБУ на 28 июля и как летняя пауза влияет на рынок

16:07 27.07.2026 Пн
2 мин
Каким будет официальный курс валют во вторник?
aimg Олег Хомчук
Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 июля. Тенденция на рост доллара возобновилась, тогда как евро также вернулся к подорожанию.

Каким будет курс после выходных и имеет ли банк право заблокировать перевод средств – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ увеличил официальный курс доллара до 44,85 грн.
  • Евро подорожал до 51,07 грн.
  • Пожилая "пауза" на рынке сдерживает ажиотажный спрос на валюту.
  • Курс плавно двигается к отметке 45 грн/доллар.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 28 июля, официальный курс доллара на уровне 44,85 грн., что на 5 копеек больше, чем в понедельник, 27 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,80 грн.

В то же время, официальный курс евро продолжает снижаться. На 27 июля он составляет 51,07 грн., тогда как в понедельник европейская валюта стоила 50,96 грн. Таким образом, евро вырос на 11 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 28 июля (Инфографика РБК-Украина)

Влияние летней "паузы" на рынок

По оценке начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на валютном рынке продолжается период относительного летнего затишья, связанный с сезонным понижением деловой активности.

В комментарии РБК-Украина банкир отметил , что такая пожилая "пауза" сдерживает ажиотажный спрос, а разница между наличным курсом и межбанком во время него постепенно уменьшается. В то же время, до конца июля общий ориентир рынка сохраняется в направлении отметки 45 грн/доллар, однако этот процесс должен происходить плавно и без скачков.

По словам эксперта, Национальный банк Украины контролирует ситуацию и сглаживает временные дисбалансы посредством валютных интервенций, что позволяет удерживать курсовую динамику в предполагаемых пределах.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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