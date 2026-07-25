Без стрибків, але по 45 грн: банків дав прогноз по курсу долара на кінець липня
На межі липня та серпня український валютний ринок залишатиметься прогнозованим і контрольованим. Національний банк України продовжує виконувати роль "диригента", який стримує дисбаланси та не допускає різких стрибків курсу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
- Прогноз курсу: Долар триматиметься в межах 44,6-45 грн, а євро - у межах 50,8-51,5 грн. Щоденні зміни будуть мінімальними - у межах кількох копійок.
- Роль НБУ: Регулятор контролює ситуацію на міжбанку за допомогою валютних інтервенцій (очікуваний тижневий обсяг - від 800 млн доларів до 900 млн доларів), компенсуючи невеликий перевищуючий попит імпортерів на 10-15%.
- Ситуація в готівковому сегменті: В обмінниках і банках панує літня "пауза", ажіотажу немає, а різниця між готівковим курсом і міжбанком поступово зменшується.
Що відбуватиметься на ринку
"За попередніми оцінками, попит може перевищувати пропозицію приблизно на 10-15%. Для українського валютного ринку це не є критичним дисбалансом. НБУ має достатньо інструментів, щоб компенсувати таку різницю та не допустити різких стрибків курсу", - зазначає банкір.
Попит та пропозиція: Наприкінці липня й на початку серпня традиційно активніше купують валюту імпортери енергоносіїв, обладнання та сировини, проте критичного дисбалансу ринок не відчуває.
Довіра бізнесу та населення: Завдяки стабільній роботі регулятора бізнес має доступ до необхідної валюти, а громадяни не скуповують долари й євро через паніку.
Зовнішні чинники та інфляція: Підтримкою для курсу є міжнародна фінансова допомога та стабільні споживчі ціни. Головними ризиками залишаються світові ціни на нафтопродукти та воєнна активність, які можуть вплинути на інфляцію.
Очікувані параметри валютного ринку (27.07 - 02.08):
Курсові коридори:
- Міжбанк: 44,6-45 грн/долар та 50,8-51,5 грн/євро
- Готівковий ринок: 44,8-45 грн/долар та 51-51,5 грн/євро
- Щоденний "крок" змін: До 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комбанках та до 0,3 грн в обмінниках.
- Тижневі відхилення: Середні коливання складатимуть у межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
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