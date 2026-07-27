Доллар вернулсяк росту: курс НБУ на 28 июля и как летняя пауза влияет на рынок

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 июля. Тенденция на рост доллара возобновилась, тогда как евро также вернулся к подорожанию.

Каким будет курс после выходных и имеет ли банк право заблокировать перевод средств – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ увеличил официальный курс доллара до 44,85 грн.

Евро подорожал до 51,07 грн.

Пожилая "пауза" на рынке сдерживает ажиотажный спрос на валюту.

Курс плавно двигается к отметке 45 грн/доллар.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 28 июля, официальный курс доллара на уровне 44,85 грн., что на 5 копеек больше, чем в понедельник, 27 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,80 грн.

В то же время, официальный курс евро продолжает снижаться. На 27 июля он составляет 51,07 грн., тогда как в понедельник европейская валюта стоила 50,96 грн. Таким образом, евро вырос на 11 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 28 июля (Инфографика РБК-Украина)

Влияние летней "паузы" на рынок

По оценке начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на валютном рынке продолжается период относительного летнего затишья, связанный с сезонным понижением деловой активности.

В комментарии РБК-Украина банкир отметил , что такая пожилая "пауза" сдерживает ажиотажный спрос, а разница между наличным курсом и межбанком во время него постепенно уменьшается. В то же время, до конца июля общий ориентир рынка сохраняется в направлении отметки 45 грн/доллар, однако этот процесс должен происходить плавно и без скачков.

По словам эксперта, Национальный банк Украины контролирует ситуацию и сглаживает временные дисбалансы посредством валютных интервенций, что позволяет удерживать курсовую динамику в предполагаемых пределах.