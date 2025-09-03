UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1756 гривень за 1 євро (-0,2919 грн).

 

 

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор очікує зростання попиту на валюту восени 2025 року.

Однак нинішня ситуація є стабільною порівняно з минулим роком, коли попит сягав до 1 млрд доларів щомісяця. На думку чиновника, протягом останніх місяців відбулося певне насичення попиту.

За даними НБУ, у серпні 2025 року чистий попит населення на валюту зріс на 30% до 351 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро