Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор очікує зростання попиту на валюту восени 2025 року.

Однак нинішня ситуація є стабільною порівняно з минулим роком, коли попит сягав до 1 млрд доларів щомісяця. На думку чиновника, протягом останніх місяців відбулося певне насичення попиту.

За даними НБУ, у серпні 2025 року чистий попит населення на валюту зріс на 30% до 351 млн доларів.