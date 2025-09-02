Долар подешевшав після дводенного зростання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс до 48,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, гнучкість обмінного курсу гривні не означає її неминучої девальвації.

За його словами, падіння курсу долара в серпні було викликано зміною ситуації.

"Якщо ситуація на валютному ринку покращується, а в останні тижні так і було, у нас і курс гривні до долара дещо зміцнюється", - сказав він.