Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар подорожал в обменниках, евро дешевеет

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 сентября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).

Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).

 

Комментарий НБУ

Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, регулятор ожидает роста спроса на валюту осенью 2025 года.

Однако нынешняя ситуация является стабильной по сравнению с прошлым годом, когда спрос достигал до 1 млрд долларов ежемесячно. По мнению чиновника, в течение последних месяцев произошло определенное насыщение спроса.

По данным НБУ, в августе 2025 года чистый спрос населения на валюту вырос на 30% до 351 млн долларов.

