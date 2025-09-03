Доллар подорожал в обменниках, евро дешевеет

По состоянию на утро 3 сентября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).

Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).