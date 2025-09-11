Долар подорожчав в обмінниках

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка з березня перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція в Україні сповільнилася до 13,2%, НБУ може трохи знизити ставку, що призведе до зростання попиту на валюту і підвищення курсу долара.

У будь-якому разі попит зросте наприкінці року, що, найімовірніше, спричинить подорожчання валюти.