Доллар подорожал в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 сентября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).

 

Учетная ставка

НБУ сегодня объявит решение по учетной ставке, которая с марта находится на уровне 15,5%. Поскольку инфляция в Украине замедлилась до 13,2%, НБУ может немного снизить ставку, что приведет к росту спроса на валюту и повышению курса доллара.

В любом случае спрос вырастет в конце года, что, скорее всего, вызовет подорожание валюты.

