ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подорожчав в обмінниках

Україна, Четвер 11 вересня 2025 10:00
UA EN RU
Долар подорожчав в обмінниках Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка з березня перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція в Україні сповільнилася до 13,2%, НБУ може трохи знизити ставку, що призведе до зростання попиту на валюту і підвищення курсу долара.

У будь-якому разі попит зросте наприкінці року, що, найімовірніше, спричинить подорожчання валюти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії