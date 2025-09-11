Долар подорожчав в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.

Станом на ранок 11 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка з березня перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція в Україні сповільнилася до 13,2%, НБУ може трохи знизити ставку, що призведе до зростання попиту на валюту і підвищення курсу долара.

У будь-якому разі попит зросте наприкінці року, що, найімовірніше, спричинить подорожчання валюти.