Долар подорожчав в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 11 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.
Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).
Облікова ставка
НБУ сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки, яка з березня перебуває на рівні 15,5%. Оскільки інфляція в Україні сповільнилася до 13,2%, НБУ може трохи знизити ставку, що призведе до зростання попиту на валюту і підвищення курсу долара.
У будь-якому разі попит зросте наприкінці року, що, найімовірніше, спричинить подорожчання валюти.