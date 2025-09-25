Долар подорожчав до максимуму з середини серпня
Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн).
Вищим курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 41,65 гривень, євро впав до 49,05 гривень.
Попит на долари та євро
Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.
Це підтверджується статистикою щодо готівкового валютного ринку. Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скуповування доларів.