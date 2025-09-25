Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку долар зріс до 41,65 гривень, євро впав до 49,05 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн).

Попит на долари та євро

Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.

Це підтверджується статистикою щодо готівкового валютного ринку. Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скуповування доларів.