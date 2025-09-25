ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

Україна, Четвер 25 вересня 2025 15:35
UA EN RU
Долар подорожчав до максимуму з середини серпня Фото: курс долара зріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн).

Вищим курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.
Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).
Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,65 гривень, євро впав до 49,05 гривень.

Попит на долари та євро

Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.

Це підтверджується статистикою щодо готівкового валютного ринку. Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скуповування доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"