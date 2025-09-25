Национальный банк Украины (НБУ) повысил доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с середины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 26 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4939 гривен за 1 доллар (+0,0834 грн).

Выше курс был 14 августа - 41,5149 грн/доллар.



Официальный курс евро составит 48,7118 гривен за 1 евро (+0,0545 грн).



На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,46-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос до 41,65 гривен, евро упал до 49,05 гривен.