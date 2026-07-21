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Долар подорожчав: курс НБУ на 22 липня та як послаблення гривні впливає на нерухомість

16:05 21.07.2026 Вт
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у середу?
aimg Олег Хомчук
Фото: офіційний курс валют НБУ на 22 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 липня. Долар продовжив зростання після незначного подорожчання у вівторок, тоді як євро залишився без змін.

Яким буде курс завтра та як курс долара впливає на ринок нерухомості, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,75 грн.
  • Євро залишився на рівні 51,09 грн.
  • Девальвація гривні може пожвавити попит на первинному ринку нерухомості.
  • Курсовий фактор тисне на собівартість будівництва.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на середу, 22 липня, офіційний курс долара на рівні 44,75 грн, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок, 21 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,70 грн.

Водночас офіційний курс євро не зазнав змін. На 22 липня він становить ті ж самі 51,09 грн, що і у вівторок, 21 липня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 22 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив зростання курсу долара на ринок нерухомості

Послаблення національної валюти та можливе наближення курсу долара до позначки 46,5-47 грн/$ у другій половині року можуть стати додатковим чинником, що прискорить рішення покупців щодо придбання житла. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

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За словами експертки, девальвація гривні в межах 3–4% може пожвавити попит на первинному ринку. Для багатьох громадян купівля квадратних метрів стає можливістю не лише вирішити житлове питання, а й перевести заощадження в матеріальний актив для захисту від валютних коливань.

Крім того, курсовий фактор безпосередньо тисне на собівартість будівництва:

  • Зростання витрат: здорожчання імпортних будівельних матеріалів, інженерного обладнання, робіт та логістики спонукатиме девелоперів переглядати вартість квадратного метра вже восени.
  • Потенційне подорожчання: у першу чергу ціни можуть зрости на об’єкти з високим ступенем готовності та великою часткою імпортних комплектуючих.
  • Довгострокові прогнози: через тривалий будівельний цикл під час формування цінових орієнтирів на 2027 рік частина забудовників потенційно може закладати прогнозний курс у межах 48–50 грн/$.

"Це не означає автоматичного й одномоментного подорожчання всього первинного ринку. Однак валютний фактор залишатиметься важливим, адже значна частина будівельних матеріалів та обладнання прямо або опосередковано залежить від курсу долара чи євро", – пояснила Маріанна Бігунець.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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