Долар подорожчав: курс НБУ на 22 липня та як послаблення гривні впливає на нерухомість

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 липня. Долар продовжив зростання після незначного подорожчання у вівторок, тоді як євро залишився без змін.
Яким буде курс завтра та як курс долара впливає на ринок нерухомості, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на середу, 22 липня, офіційний курс долара на рівні 44,75 грн, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок, 21 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,70 грн.
Водночас офіційний курс євро не зазнав змін. На 22 липня він становить ті ж самі 51,09 грн, що і у вівторок, 21 липня.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 22 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Послаблення національної валюти та можливе наближення курсу долара до позначки 46,5-47 грн/$ у другій половині року можуть стати додатковим чинником, що прискорить рішення покупців щодо придбання житла. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.
За словами експертки, девальвація гривні в межах 3–4% може пожвавити попит на первинному ринку. Для багатьох громадян купівля квадратних метрів стає можливістю не лише вирішити житлове питання, а й перевести заощадження в матеріальний актив для захисту від валютних коливань.
Крім того, курсовий фактор безпосередньо тисне на собівартість будівництва:
"Це не означає автоматичного й одномоментного подорожчання всього первинного ринку. Однак валютний фактор залишатиметься важливим, адже значна частина будівельних матеріалів та обладнання прямо або опосередковано залежить від курсу долара чи євро", – пояснила Маріанна Бігунець.
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