Доллар подорожал: курс НБУ на 22 июля и как ослабление гривни влияет на недвижимость

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 июля. Доллар продолжил рост после незначительного подорожания во вторник, в то время как евро остался без изменений.
Каким будет курс завтра и как курс доллара влияет на рынок недвижимости – в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара на уровне 44,75 грн, что на 5 копеек больше, чем во вторник, 21 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,70 грн.
В то же время официальный курс евро не претерпел изменений. На 22 июля он составляет те же 51,09 грн, что и во вторник, 21 июля.
Фото: официальный курс валют НБУ на 22 июля (Инфографика РБК-Украина)
Ослабление национальной валюты и возможное приближение курса доллара к отметке 46,5-47 грн/$ во второй половине года может стать дополнительным фактором, который ускорит решение покупателей по приобретению жилья. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.
По словам эксперта, девальвация гривны в пределах 3–4% может оживить спрос на первичном рынке. Для многих граждан покупка квадратных метров становится возможностью не только решить жилищный вопрос, но и перевести сбережения в материальный актив для защиты от валютных колебаний.
Кроме того, курсовой фактор непосредственно давит на себестоимость строительства:
"Это не означает автоматического и сиюминутного подорожания всего первичного рынка. Однако валютный фактор будет оставаться важным, ведь значительная часть строительных материалов и оборудования прямо или косвенно зависит от курса доллара или евро", – пояснила Марианна Бигунец.
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