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Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар подорожал: курс НБУ на 22 июля и как ослабление гривни влияет на недвижимость

16:05 21.07.2026 Вт
2 мин
Каким будет официальный курс валют в среду?
aimg Олег Хомчук
Фото: официальный курс валют НБУ на 22 июля (Инфографика РБК-Украина)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 июля. Доллар продолжил рост после незначительного подорожания во вторник, в то время как евро остался без изменений.

Каким будет курс завтра и как курс доллара влияет на рынок недвижимости – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44,75 грн.
  • Евро остался на уровне 51,09 грн.
  • Девальвация гривны может оживить спрос на первичном рынке недвижимости.
  • Курсовой фактор оказывает давление на себестоимость строительства.

Курс валют НБУ

НБУ установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара на уровне 44,75 грн, что на 5 копеек больше, чем во вторник, 21 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,70 грн.

В то же время официальный курс евро не претерпел изменений. На 22 июля он составляет те же 51,09 грн, что и во вторник, 21 июля.

Фото: официальный курс валют НБУ на 22 июля (Инфографика РБК-Украина)

Влияние роста курса доллара на рынок недвижимости

Ослабление национальной валюты и возможное приближение курса доллара к отметке 46,5-47 грн/$ во второй половине года может стать дополнительным фактором, который ускорит решение покупателей по приобретению жилья. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.

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По словам эксперта, девальвация гривны в пределах 3–4% может оживить спрос на первичном рынке. Для многих граждан покупка квадратных метров становится возможностью не только решить жилищный вопрос, но и перевести сбережения в материальный актив для защиты от валютных колебаний.

Кроме того, курсовой фактор непосредственно давит на себестоимость строительства:

  • Рост расходов: удорожание импортных строительных материалов, инженерного оборудования, работ и логистики побуждает девелоперов пересматривать стоимость квадратного метра уже осенью.
  • Потенциальное подорожание: в первую очередь, цены могут вырасти на объекты с высокой степенью готовности и большой долей импортных комплектующих.
  • Долгосрочные прогнозы: из-за длительного строительного цикла при формировании ценовых ориентиров на 2027 год часть застройщиков потенциально может закладывать прогнозный курс в пределах 48–50 грн/$.

"Это не означает автоматического и сиюминутного подорожания всего первичного рынка. Однако валютный фактор будет оставаться важным, ведь значительная часть строительных материалов и оборудования прямо или косвенно зависит от курса доллара или евро", – пояснила Марианна Бигунец.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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