Долар подорожчав, а євро подешевшало: курс НБУ на 15 вересня та що формує попит на валюту

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 15 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,61 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 7 копійок.

Офіційний курс євро становить 51,52 грн. Європейська валюта подешевшала на 11 копійок порівняно з курсом, встановленим на 14 вересня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Що відбувається з попитом на валюту

На міжбанківському валютному ринку цього тижня зберігатиметься активний попит з боку імпортерів. Зокрема, йдеться про компанії, які закуповують пальне та енергетичне обладнання.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

За його словами, з наближенням осінньо-зимового періоду потреба України в критично важливих імпортних товарах навряд чи зменшуватиметься.

Водночас можливості українського експорту в умовах війни залишаються обмеженими. Через це природних валютних надходжень недостатньо для повного покриття попиту.

Частину такого розриву, за словами експерта, змушений закривати Національний банк.