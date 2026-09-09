У НБУ оцінили, як удари РФ по логістиці вплинуть на ціни в Україні

Через російські удари по логістичній інфраструктурі та пов’язану з ними перебудову маршрутів і зростання витрат річна інфляція в Україні наприкінці 2026 року може додатково зрости на 0,4-0,6 відсоткового пункту.

Національний банк України оцінює додатковий внесок перебудови логістики після російських ударів по інфраструктурі у 0,4-0,6 відсоткового пункту до річної інфляції на кінець 2026 року.

За словами Лепушинського, оновлений наприкінці липня базовий сценарій Нацбанку не враховував нових атак на логістичну інфраструктуру та її руйнування. Раніше НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік із 9,4% до 10%, а на 2027 рік – із 6,5% до 6,9%.

Заступник голови НБУ зазначив, що основна частина впливу перебудови логістики на ціни проявлятиметься восени.

"Водночас про різкий стрибок цін не йдеться: ефект буде розтягнутим у часі й частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом", – зазначив представник регулятора.

Лепушинський пояснив, що пошкодження складів або розподільчих центрів не означає автоматичного перенесення всіх втрат у вартість товарів. За його словами, логістика та зберігання становлять близько 8% середньої споживчої ціни, а через конкуренцію бізнес може перекласти на покупців лише частину додаткових витрат.

Водночас у НБУ нагадали, що в липні споживча інфляція прискорилася до 7,7% у річному вимірі після 7,2% у червні. За оперативними оцінками, у серпні зростання цін продовжилося, хоча інфляція виявилася дещо вищою за траєкторію липневого прогнозу Нацбанку.