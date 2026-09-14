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Долар нижче психологічної межі, а євро за 52 грн: свіжий курс валют на 14 вересня

10:35 14.09.2026 Пн
2 хв
Де дешевше купити 100 доларів сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Долар нижче психологічної межі, а євро за 52 грн: свіжий курс валют на 14 вересня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)
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Станом на ранок 14 вересня долар тримається нижче психологічної межі у 45 гривень, а от євро межу у 52 гривні перетнув.

Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках для купівлі сьогодні становить 44,80 гривень, а здати можна - по 44,70 гривень. Це на 2 та 5 копійок відповідно вище за курс, який тримався вранці у п'ятницю.

Євро в обмінниках можна купити по 52,19 (+1 коп) гривні, а здати - по 51,94 (-1 коп) гривні.

Долар нижче психологічної межі, а євро за 52 грн: свіжий курс валют на 14 вересня

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,80 гривні для покупки та 44,33 гривні для здачі валюти. Євро в банках продають за середнім курсом у 52,06 гривні, а купують по 51,44 гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділенні по 44,80 гривні, а євро - по 51,90 гривні. Для карток курс долара для покупки становить 44,84 гривні, а євро - 52,08 гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,80 гривні, а євро - по 52,10 гривні. Купити валюту можна і за картковим курсом: 44,90 гривень за долар та 52,20 гривні за євро.

Monobank продає долари по 44,80 гривні, а євро - по 52 гривні.

ПУМБ продає долари у відділеннях по 44,90 гривні, а євро - по 52,20 гривні. Комерційний курс для купівлі долара у "ПУМБі" становить 44,70 гривні.

Долар нижче психологічної межі, а євро за 52 грн: свіжий курс валют на 14 вересня

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити 100 доларів

Найвигідніший варіант: ПУМБ (комерційний курс) пропонують найнижчу ціну продажу - 44,70 гривні за долар. У цьому разі 100 доларів коштуватимуть 4 470 гривень.

Середній рівень: У більшості банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank) та в обмінниках середній курс становить 44,80 гривні, що відповідає сумі 4 480 гривень за 100 доларів.

Дещо дорожче: За вищим курсом (від 44,90 гривні за долар в Ощадбанку за картковим курсом чи у відділеннях ПУМБа) 100 доларів обійдуться у 4 490 гривень.

Читайте також: Який курс валют від НБУ на 14 вересня та чому ціни можуть рости за стабільного курсу

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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