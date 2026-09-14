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Доллар подорожал, а евро подешевел: курс НБУ на 15 сентября и что формирует спрос на валюту

16:35 14.09.2026 Пн
2 мин
Как изменилась стоимость доллара и евро после выходных?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ сменил официальный курс доллара и евро на 15 сентября (коллаж РБК-Украина)

Во вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины обновил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. Доллар подорожал на 7 копеек, а евро, напротив, подешевело на 11 копеек.

Какой официальный курс установил НБУ и что происходит со спросом на валюту, – читайте в материале РБК-Украина.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 15 сентября, официальный курс доллара на уровне 44,61 грн. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 7 копеек.

Официальный курс евро составляет 51,52 грн. Европейская валюта подешевела на 11 копеек по сравнению с курсом, установленным на 14 сентября.

Фото: официальный курс валют НБУ на 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар ниже психологического предела, а евро за 52 грн: свежий курс валют на 14 сентября

Что происходит со спросом на валюту

На межбанковском валютном рынке на этой неделе сохраняется активный спрос со стороны импортеров. В частности, речь идет о компаниях, закупающих горючее и энергетическое оборудование.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По его словам, с приближением осенне-зимнего периода потребность Украины в критически важных импортных товарах вряд ли будет уменьшаться.

В то же время, возможности украинского экспорта в условиях войны остаются ограниченными. Поэтому природных валютных поступлений недостаточно для полного покрытия спроса.

Часть такого разрыва, по словам эксперта, вынуждена закрывать Национальный банк.

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